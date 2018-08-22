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среда, 22 августа, 2018, 16:17 Мир
Россия «увязла» в Сирии, – Болтон

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия «увязла» в Сирии.

Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters, передает «Тиждень».

Болтон отметил, что «россияне сейчас увязли там», а потому этим можно воспользоваться как рычагом влияния на Россию.

«Я не думаю, что им хочется увязнуть там. Я считаю, что их бурная активность в Европе указывает на их желание подыскать кого-то еще в Европе, например, чтобы нести бремя расходов на восстановление в Сирии. Этого они могут добиться, а могут и нет», – подчеркнул Болтон.

Кроме этого, он также сообщил, какова цель пребывания в Сирии американских войск.

«Наши интересы в Сирии заключаются в том, чтобы довести до конца разгром территориального халифата «Исламского государства», разобраться с непрерывной угрозой терроризма со стороны ИГИЛ и позаботиться о присутствии ополченцев и регулярных войск Ирана. Это вещи, которые держат нас там», – подчеркнул советник по нацбезопасности.
РоссияСирияДжон Болтонновости мира
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2018-08-22 16:38 :47