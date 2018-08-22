Россия представляет наибольшую киберугрозу для инфраструктуры страны, – разведка США

Россия представляет наибольшую киберугрозу для важнейших объектов инфраструктуры США.

С таким утверждением выступил представитель аппарата директора Национальной разведки США высокого ранга Майкл Мосс на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса, – сообщает УНН.

«Россия, Китай, Иран и Северная Корея будут представлять крупнейшие киберугрозы для США в следующем году... Из этих противников, как мы считаем, Россия является крупнейшей угрозой важнейших объектов американской инфраструктуры», – считает Мосс.

Он считает, что Москва «в следующем году будет вести более смелые и более разрушительные кибероперации, скорее всего, используя новые возможности против Украины». По прогнозам аппарата директора Нацразведки, «российские разведывательные службы и службы безопасности будут продолжать собирать информацию относительно объектов инфраструктуры США и их союзников».

Мосс считает, что Россия предпринимает попытки по ослаблению и разделению Соединенных Штатов, но не только в рамках вмешательства РФ в американские выборы.

«Что касается причастности России к промежуточным выборам (в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года), мы продолжаем фиксировать широко распространенную пропагандистскую кампанию России, которая предпринимает попытки ослабить и разделить США. Эти усилия не ограничиваются выборами, но, безусловно, охватывают вопросы, связанные с выборами «, – считает Мосс. По его версии, Москва «пытается сломать (компьютерные системы) и украсть информацию у кандидатов на посты законодателей) и госчиновников».

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