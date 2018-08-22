Пять томов дела о госизмене: продолжается суд над экс-переводчиком Гройсмана

Голосеевский райсуд столицы начал рассмотрение дела бывшего заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана, переводчика Станислава Ежова, обвиняемого в государственной измене.

В зале суда присутствовал сам обвиняемый, его адвокат Валентин Рыбин и представитель государственного обвинения, сообщает корреспондент Укринформа.

Прокурор объявил ходатайство о переходе к исследованию доказательств вины подозреваемого, которых насчитывается пять томов.

Во время своего выступления в начале судебного заседания обвиняемый Ежов заявил, что у следствия отсутствуют доказательства его вины.

«Меня обвиняют в том, что я работал на ГРУ Генштаба Российской Федерации, но среди всех показаний свидетелей и материалов дела отсутствуют какие-либо доказательства не только работы на ГРУ Генштаба, а даже доказательства, связанные с Россией. Ничего не собрано», – говорит Ежов.

20 декабря 2017 года работники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя руководителя протокола Премьер-министра Украины Станислава Ежова, которого якобы завербовали российские спецслужбы во время его продолжительной командировки за границей.

По данным спецслужб, чиновник собирал служебную информацию Кабинета министров Украины, в частности относительно заграничных поездок и переговоров Премьер-министра, которую затем по электронной почте пересылал представителям российской спецслужбы. 21 декабря 2017 года Ежову объявлено подозрение в совершении государственной измены. Его взяли под стражу без права на залог.

Ежова обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, дело рассматривает коллегия судей из трех человек, представитель военной прокуратуры Вдовиченко и адвокат Валентин Рыбин.

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