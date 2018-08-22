Путин пригласил президента Финляндии покататься на яхте

Президент России Владимир Путин и его финский коллега Саули Ниинисте провели переговоры в неформальной обстановке на президентской яхте «Чайка».

Об этом стало известно «Интерфаксу», – сообщает Информатор.

По информации агентства, маршрут морской прогулки пролегал от порта в городе Сочи до марины в Имеретинской низменности. На борту судна не было переводчика, разговор президенты вели на английском языке.

Во время формальной части переговоров главы государств обсуждали ситуацию в Сирии и в Украине, а также систему противоракетной обороны НАТО. Встреча прошла в резиденции Путина «Бочаров ручей» в Сочи и продолжалась полтора часа.

Напомним, Путин опоздал на свадьбу главы МИД Австрии.

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