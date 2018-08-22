Президент УЕФА Александер Чеферин собирается идти на второй срок

Словенец Александер Чеферин, который является действующим президентом Европейского союза футбольных организаций (УЕФА) намерен баллотироваться на второй срок руководителя организации.

Кандидатура нынешнего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на новый срок выдвинута Футбольным союзом Словении (ФСС), сообщает ua-football.com.

ФСС уже направил соответствующие документы в УЕФА, который будет принимать заявки потенциальных кандидатов к 7 ноября текущего года. Сами же выборы состоятся 7 февраля 2019 года в Риме.

Также, по информации источника, Александер Чеферин вряд ли столкнется с серьезной конкуренцией в этой предвыборной гонке.

Напомним, что Александер Чеферин возглавил УЕФА в сентябре 2016 года после отстранения от должности бывшего руководителя организации француза Мишеля Платини. Тогда кандидатура словенца набрала 42 голоса из 55-ти возможных.

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