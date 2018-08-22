Председатель ЦПК рассказал, какие громкие дела в Украине можно будет расследовать благодаря приговору Манафорту

Сведения по делу Пола Манафорта могли бы пригодиться во время расследования соответствующих дел в Украине, касающихся «черной бухгалтерии» Виктора Януковича и Партии регионов.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Председатель правления ЦПК отметил, что его поразило то, как правоохранительная система США справилась с делом бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Судебное рассмотрение дела длилось всего три недели.

«Я напомню, что дело Насирова слушается украинской Фемидой уже восемь месяцев, и они даже не перешли к рассмотрению по существу», – напомнил Виталий Шабунин и добавил, что дело бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика находится в судах уже почти два года.

Гость программы, отвечая на вопрос, удастся ли вернуть украинскому народу 60 млн долл., которые Пол Манафорт заработал в Украине с 2010 до 2014 года, отметил, что такие сведения могли бы пригодиться во время расследования соответствующих дел в Украине, касающихся «черной бухгалтерии» Виктора Януковича и Партии регионов.

«Я напомню, что вся бухгалтерия была передана в ГПУ для расследования, которое не происходит. Если оно не происходит, оно не будет происходить при Луценко – ни с материалами дела суда США, ни без этого. Единственное дело, якобы выделенное из этих материалов «черной бухгалтерии» и начало расследоваться – было дело в отношении нынешнего руководителя ЦИК господина Охендовского, которую вело НАБУ. НАБУ вручило подозрение Охендовскому, после чего САП Холодницького заблокировала передачу дела в суд», – отметил Виталий Шабунин.

Напомним, бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта признали виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Такое решение вынесли присяжные во время судебного разбирательства в городе Александрия, штат Вирджиния.

Как заявил судебный бухгалтер ФБР Морган Магионос во время заседания суда по делу о налоговые преступления Манафорта, экс-председатель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и экс-советник Виктора Януковича в течении 2010-2014 годов заработал в Украине более 60 миллионов долларов, из них 31 миллион – в 2012 году.

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