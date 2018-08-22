Правительство планирует внести изменения в правила пересечения границы

Кабинет министров Украины на заседании 22 августа рассмотрит проект постановления «О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины».

Об этом сообщается в повестке дня заседания, опубликованном на Правительственном портале.

Также Кабмин рассмотрит проекты постановлений об утверждении соглашения о создании Совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительством Украины и правительством Государства Катар; о внесении изменений в Порядок предоставления социальных услуг с установлением дифференцированной платы; об утверждении Типового положения об убежище для лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола.

Кроме того, чиновники рассмотрят проекты распоряжений о выделении средств для осуществления мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства; о подписании Имплементационной соглашения между Кабинетом министров Украины и Организацией НАТО по поддержке и поставкам о реализации проекта Трастового фонда НАТО по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействия самодельным взрывным устройствам.

Кабинет министров в среду также планирует уполномочить первого заместителя министра финансов на подписание векселей в национальной валюте в пользу Международного валютного фонда.

Среди вопросов повестки дня – проекты указов Президента Украины о назначении пожизненных государственных стипендий участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939-1945 годов и об утверждении Положения о стипендиях Президента для детей с инвалидностью, которые имеют высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях.

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