Порошенко: У Путина до черта адвокатов в украинском политикуме

Президент Петр Порошенко заявляет, что часть украинского политикума «играет на руку Кремлю» в информационной войне, которую Россия ведет против Украины уже четыре года.

Об этом он сказал в выступлении на международном волонтерсько-ветеранском форуме в среду в Киеве, передает «Украинская правда».

«Современная война ведется не только на линии фронта. У нас все уже хорошо изучили термин «гибридная война». Кремль навязывает нам информационную войну, которая имеет целью поработить наш разум», – сказал он.

По словам президента, некоторые политики, «ослепленные внутренней борьбой, бездумно а иногда сознательно тиражируют заезженные и опасные штампы российской пропаганды».

«Призываю вас включиться в информационную войну... Когда с больной головы на здоровую валит Путин, это еще можно понять. Но меня как Президента шокирует другое: сколько же до черта у него адвокатов в украинском политикуме! Они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить на Украину», – заявил Порошенко.

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