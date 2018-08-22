Порошенко: Хронометр Независимости Украины мог остановиться на отметке 23

Гарантом Независимости Украины являются Вооруженные силы и 344 тысячи участников боевых действий на востоке.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на международном волонтерском и ветеранском форуме «Там, где мы – там Украина», сообщает «Укринформ».

«Гарантом независимости Украины являются Вооруженные силы Украины! Гарантом нашей свободы, нашей государственности, нашей самостоятельности являются 344 тысячи участников боевых действий на востоке нашего государства», – отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что послезавтра Украина отметит 27 лет независимости, но добавил, что этот хронометр мог остановиться на отметке 23, если бы украинские защитники не пошли против агрессора и не стали оборонять украинскую землю.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.