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среда, 22 августа, 2018, 23:05 Политика
Порошенко: Хронометр Независимости Украины мог остановиться на отметке 23

Гарантом Независимости Украины являются Вооруженные силы и 344 тысячи участников боевых действий на востоке.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на международном волонтерском и ветеранском форуме «Там, где мы – там Украина», сообщает «Укринформ».

«Гарантом независимости Украины являются Вооруженные силы Украины! Гарантом нашей свободы, нашей государственности, нашей самостоятельности являются 344 тысячи участников боевых действий на востоке нашего государства», – отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что послезавтра Украина отметит 27 лет независимости, но добавил, что этот хронометр мог остановиться на отметке 23, если бы украинские защитники не пошли против агрессора и не стали оборонять украинскую землю.
Петр ПорошенкоДень Независимостиновости Украиныновости политики
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