Порошенко: 160 тысяч участников боевых действий готовы снова взять оружие

В Украине 160 тысяч участников боевых действий находятся в резерве первой очереди и готовы снова при необходимости вернуться на фронт.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на международном волонтерском и ветеранском форуме «Там, где мы – там Украина» в Киеве, пишет Украинская правда.

«Почти 160 тысяч участников боевых действий числятся в оперативном резерве первой очереди. Это готовность номер один снова взять оружие в руки, взять ее ловко, профессионально, с высокой степенью выучки. Ни на йоту не сомневаюсь в том, что каждый из вас готов снова стать в строй», – сказал Порошенко.

В то же время он добавил, что не хочет, чтобы в жизнь ветеранов и жизнь страны «снова вернулась война».

«Мы будем бороться за украинскую землю и бороться за мир», – подытожил Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что весь мир требует освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в России.

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