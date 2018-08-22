Политтехнолог: Сухой голодовкой россиянина Удальцова РФ пытается загасить волну с Сенцовым

Украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов пошел ва-банк, потому что у него нет шансов выйти живым из тюрьмы. Вместо этого Россия пытается запустить похожую голодовку своих граждан, в частности, лидера «левых» Сергея Удальцова, объявившего сухую голодовку. И это – лишь попытка потушить волну с Сенцовым.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK заявил политтехнолог Тарас Загородний.

«Одной из причин, почему российская власть не реагирует на голодовку Сенцова является то, что так может сделать каждый. Потому что, когда все будут голодать и их будут отпускать, в частности, откровенных преступников, по их мнению, это будет неправильно», – сказал Загородний.

Именно поэтому, по его словам, это является одной из причин, почему Олега Сенцова до сих пор не отпустили. Ведь маловероятно, что кроме него еще кого-то отпустят.

«Если говорить о других политзаключенных, я думаю, что есть очень малая вероятность, что их отпустят. Хотя не стоит исключать тот факт, что Сенцов понимает, что у него нет выбора: ждать гарантированную смерть в течение двух лет, или возможную смерть во время голодвки. Он понимает, что его все равно убьют в колонии все равно», – убежден политтехнолог.

Поэтому, по его мнению, объявив о голодовке, Сенцов пошел ва-банк, потому что у него просто не было выбора. Россия же сейчас пытается запустить похожую голодовку своих граждан.

«Так называемый лидер «левых» Удальцов, вроде, тоже начал голодовку и это показывают даже на местном телевидении. Поэтому такое действие можно расценивать как попытки потушить волну с Сенцовым. Потому что и в России есть понимание, что власть совсем не права, а в мире – тем более», – отметил Загородний.

К слову, российский оппозиционер и координатор движения «Левый фронт Сергей Удальцов», который все же поддерживает аннексию Крыма, известен участием в целом ряде протестов против Владимира Путина и его действий власти. В частности, был участником «болотного дела». В очередной раз Удальцова арестовали 14 августа за повторное нарушение, допущенное при организации митингов. Отбывая 30 суток админареста он объявил сухую голодовку.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.