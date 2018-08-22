Политтехнолог: Планы Европы в отношении Украины совпадают с российскими

На самом деле реальные партнеры Украины в войне с Россией –Беларусь, Польша, Турция, Южная Корея, Литва, США и Канада. Германии же и Франции там и близко нет. Они не хотят ссориться с Российской Федерацией.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил политтехнолог Тарас Загородний.

Он выразил убеждение, что европейская дипломатия коррумпирована Российской Федерацией, поэтому она неспособна ничего решать в вопросе Украины.

«Что же до встречи Ангелы Меркель и Владимира Путина, то я думаю, основной ее темой было, как достроить «Северный поток-2». Санкции уже не за горами, Соединенные Штаты Америки собираются их вводить», – подчеркнул политтехнолог.

Еще одной из тем встречи немецкого канцлера и российского президента эксперт считает вопрос финансирования газопровода, ведь теперь это происходило именно за счет РФ.

«В том числе строительство финансировалось за счет денег, которые привлекаются под государственные бумаги Российской Федерации. Это единственная лазейка, которая, пока что, осталась, откуда можно получать деньги, но она может закрыться. Поэтому возникает вопрос, как это финансировать», – объясняет Тарас Загородний.

По его словам, Германия делает вид вид, что ничего не происходит, но через третью сторону финансируют «Газпром», чтобы самим не попадать под американские санкции.

«Эти вопросы были основными, а все остальные – побочными. Кстати, Меркель ничего об Олеге Сенцове не сказала. Это не плохо, просто не стоит думать, что кто-то хочет что-то делать за нас. Каждый защищает свои собственные интересы», – убежден эксперт.

Более того, подчеркнул он, каждый решает свои собственные интересы в том числе и в вопросе войны на востоке Украины.

«Я уверен, что как бы в Берлине не давали России понять еще в 2013-м, что за Украину и за Крым им ничего не будет, всего этого бы не было. Все это с попустительства, в первую очередь, европейской дипломатии, которая показала свою импотентную позицию еще во время российско-грузинской войны», – заявил Тарас Загородний.

Кроме этого, он отметил, что реальные союзники Украины в войне с Россией, которые помогают нам не только на словах, – это Беларусь, Польша, Турция, Южная Корея и Литва.

«Германии, Франции здесь и рядом нет. У нас еще есть только Соединенные Штаты и Канада, которые помогают финансово. Европы здесь ноль, ведь они не хотят ссориться с Российской Федерацией. Их интересы относительно нас совпадают с российскими. Поэтому нужно реальнее смотреть на мир», – подытожил политтехнолог.

Напомним, российский оппозиционер Евгения Чирикова заявила, что Германия начала покупать у России вдвое больше газа, а Нидерланды – в 6 раз больше нефти. Таким образом Европа говорит об «обеспокоенность агрессией России», а с другой плевала на Украину.

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