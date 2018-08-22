Полиция опровергла информацию о похищении детей на Волыни

Информация о похищении детей в отдельных районах Волынской области не соответствует действительности.

Об этом ИA ZIK сообщили в СК ГУНП в области.

В течение последних нескольких дней в Интернете распространяется информация о том, что неизвестные в Любомльском и Турийском районах якобы заманивают детей в машину и похищают их.

Информация о похищении детей на Волыни не соответствует действительности. На данный момент в области, в частности, в Любомльском и Турийском районах не было зафиксировано ни одного заявления о пропаже детей. Случаи заманивания детей в автомобили не подтвердились.

«Просьба к представителям СМИ не распространять непроверенную информацию», – отметили в полиции.

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