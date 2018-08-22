Новикова заставили дать новые показания, чтобы действия следователей выглядели правильными, – журналист

Прокуратура разгоняет сообщение, что Николай Новиков, которого ранее задержали по подозрению в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, изменил показания и поэтому его отпустили. Что он признался, что действительно был в день нападения на не на море, а «проходил мимо».

Об этом в Facebook сообщила журналистка Марьяна Пьецух.



«Я позвонила на прямую Новикову. Банально достав его телефон из определения суда. Я специально не звонила сестре, чтобы был эффект неожиданности. Новиков, растерявшись, рассказал, что ему следователи сказали, что против тебя открыты сейчас дела (хулиганка и ношение травмата без разрешения, там длинная история, я ее не расписывала). Сказали, что ему светит от 3 до 7 лет. А можно просто подписать «бумажку» о том, что 31 июля утром ты там проходил мимо места преступления. Поэтому, мол, следствие тебя и задержало, потому были все основания, потому что ты был рядом. «Мне пришлось это сделать (подписать новые показания), потому что я волновался за своих родных. Но на самом деле меня там (в Херсоне) не было. Я был на море», – сказал Новиков. Когда я пыталась у него уточнить, на какой улице он якобы был, что именно было написано в этом так называемом признании, он не мог ответить, сказал «ну шо просто проходил мимо». Как я поняла, он толком и не читал, что подписывал», – отметила журналистка.

Как сообщалось, Николая Новикова, которого задержали и обвинили в том, что он облил кислотой девушку с Херсона только что отпустили прямо из здания суда. Апелляционное заседание даже не проводили.

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