Новый фильм о Бонде остался без режиссера – Дэнни Бойл поссорился с Дэниелом Крейгом

25-й фильм «бондианы» остался без режиссера ‒ Дэнни Бойл официально покинул проект из-за творческих разногласий с исполнителем главной роли Дэниелом Крейгом и продюсерами Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном.

Об этом сообщает multikino.com.

Последнюю версию сценария «Бонда 25» написал давний коллега Бойла Джон Годжа, который работал вместе с режиссером над фильмами «На игле», «Пляж», «Транс». Однако теперь его сценарий, скорее всего, будет переписан.

Премьера шпионского экшена запланирована на 8 ноября 2019 года, старт съемок должен был состояться 3 декабря.

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