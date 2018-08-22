live
Aнонси
Юрій Вітренко, комерційний директор НАК «НАФТОГАЗ України» у програмі «Hard» 22.08.2018, о 20:00
Юрій Вітренко, комерційний директор НАК «НАФТОГАЗ України» у програмі «Hard» 22.08.2018, о 20:00
22 августа, среда
Вадим Мічковський (дядя Жора), шоумен, продюсер у програмі «Перші Другі»
Вадим Мічковський (дядя Жора), шоумен, продюсер у програмі «Перші Другі»
22 августа, среда
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
Анонс програми ДокаZ з Олексієм Шевчуком
23 августа, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 22 августа, 2018, 12:45 Общество
Новый фильм о Бонде остался без режиссера – Дэнни Бойл поссорился с Дэниелом Крейгом

25-й фильм «бондианы» остался без режиссера ‒ Дэнни Бойл официально покинул проект из-за творческих разногласий с исполнителем главной роли Дэниелом Крейгом и продюсерами Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном.

Об этом сообщает multikino.com.

Последнюю версию сценария «Бонда 25» написал давний коллега Бойла Джон Годжа, который работал вместе с режиссером над фильмами «На игле», «Пляж», «Транс». Однако теперь его сценарий, скорее всего, будет переписан.

Премьера шпионского экшена запланирована на 8 ноября 2019 года, старт съемок должен был состояться 3 декабря.
киноДжеймс Бондновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-08-22 13:19 :54