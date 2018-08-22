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среда, 22 августа, 2018, 15:32 Политика
«Нормандская» встреча состоится в сентябре, – Климкин

Политические директора «нормандской четверки» планируют провести встречу в сентябре.

Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает «Укринформ».

«В сентябре состоится еще одна встреча сначала политических директоров для обсуждения концепции миротворчества», – сказал он.

Климкин отметил, что сейчас еще обсуждается вопрос, стоит ли сразу после этой встречи организовать контакт на министерском уровне.

Вместе с тем министр добавил, что есть также предложения провести такую встречу уже в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

По словам чиновника, главные темы, обсуждаемые с партнерами в «нормандском формате», – вопрос безопасности, освобождение заложников и политзаключенных и развертывания миротворческой миссии.
нормандская четверкаПавел Климкинновости Украиныновости политики
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2018-08-22 16:39 :16