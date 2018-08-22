«Нормандская» встреча состоится в сентябре, – Климкин

Политические директора «нормандской четверки» планируют провести встречу в сентябре.
Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает «Укринформ».
«В сентябре состоится еще одна встреча сначала политических директоров для обсуждения концепции миротворчества», – сказал он.
Климкин отметил, что сейчас еще обсуждается вопрос, стоит ли сразу после этой встречи организовать контакт на министерском уровне.
Вместе с тем министр добавил, что есть также предложения провести такую встречу уже в рамках Генеральной ассамблеи ООН.
По словам чиновника, главные темы, обсуждаемые с партнерами в «нормандском формате», – вопрос безопасности, освобождение заложников и политзаключенных и развертывания миротворческой миссии.