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среда, 22 августа, 2018, 11:19 Общество
Нападение на Гандзюк: Князев уточнил количество подозреваемых

Председатель Нацполиции Сергей Князев подтвердил, что в деле о нападении на члена Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк есть 6 задержанных подозреваемых.

Об этом он сказал в среду журналистам в Киеве, сообщает «Украинская правда».

«На сегодня следствием привлекается к уголовной ответственности шесть граждан Украины, которых мы подозреваем в участии или соучастии в совершении этого преступления», – сказал Князев.

«Кстати, сегодня пройдет ряд судебных заседаний по избранию меры пресечения еще двум подозреваемым лицам», – добавил он.
полицияХерсоннападениеСергей Князевновости УкраиныЕкатерина Гандзюк
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2018-08-22 13:21 :11