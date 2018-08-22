среда, 22 августа, 2018, 11:19 Общество
Нападение на Гандзюк: Князев уточнил количество подозреваемых
Председатель Нацполиции Сергей Князев подтвердил, что в деле о нападении на члена Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк есть 6 задержанных подозреваемых.
Об этом он сказал в среду журналистам в Киеве, сообщает «Украинская правда».
«На сегодня следствием привлекается к уголовной ответственности шесть граждан Украины, которых мы подозреваем в участии или соучастии в совершении этого преступления», – сказал Князев.
«Кстати, сегодня пройдет ряд судебных заседаний по избранию меры пресечения еще двум подозреваемым лицам», – добавил он.
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