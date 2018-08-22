Начался первый этап новых санкций США против России из-за отравления Скрипалей

22 августа начинается первый этап новых американских санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.

Санкции были анонсированы администрацией президента США 9 августа, но первый этап вступает в силу сегодня, информирует «Европейская правда».

На первом этапа санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и не направлены непосредственно против некой компании.

Американские СМИ ранее сообщали, что под запрет могут попасть газовые турбины, электронное оборудование, применяемое в промышленности.

При этом реальный перечень запрещенной продукции может оказаться не таким большим, потому что администрация Барака Обамы ввела схожие ограничения еще в 2014 году.

Второй этап санкций будет введен, если Россия не выполнит требования, связанные с прекращением использования химического оружия. Как известно, Москва отрицает причастность к отравлению Скрипалей.

Госдеп США назвал такие требования к РФ в рамках этого санкционного давления:

Прекратить использование биологического и химического оружия в нарушение международного права;

Дать гарантии неиспользования такого оружия в дальнейшем;

Разрешить допуск экспертов на объекты в России, чтобы такие визиты смогли засвидетельствовать, что Россия прекратила разработку, производство и подготовку к использованию такого оружия.

«За 6 месяцев санкции могут быть пересмотрены и, к примеру, уменьшены в случае, если требования начнут выполняться. Если выполнение не началось, США введут второй раунд санкций», – заявил представитель Госдепа.

Напомним, в Конгрессе США настаивают на более агрессивных шагах по противодействию российской угрозе и обещают наложить дополнительные экономические санкции, если Москва не изменит свое поведение.

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