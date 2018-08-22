На Волыни таможенники изъяли авто с фальшивыми номерами

Житель Закарпатья изготовил регистрационный номер автомобиля, подобный регистрационным знакам постоянной регистрации Германии, и пытался по ним ввезти в Украину автомобиль OPEL VECTRA.

Волынские таможенники обнаружили подделку, а еще – действительный временный транзитный номер Республики на посту «Ягодин». Об этом сообщили IA ZIK в ГУ ДФС в области.

Согласно его объяснений, мужчина приобрел в собственность транспортное средство в Германии и снял его с регистрации. Получив транзитный номерной знак Республики Польша, после прохождения таможенного контроля в Дорогуск, заменил его на поддельный, но идентичный по цифровым значением знак постоянной регистрации ФРГ.

Согласно статьи 381 Таможенного Кодекса Украины, гражданам разрешается с целью транзита ввозить транспортные средства личного пользования при условии их письменного декларирования и внесения на счет органа доходов и сборов денежного залога. Залог исчисляется в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе таких транспортных средств с целью свободного обращения. Указанные требования не распространяются на транспортные средства, постоянно зарегистрированные в соответствующих органах иностранного государства. Хорошо зная эти нормы, но не имея намерения платить залог, гражданин прибегнул к противозаконным манипуляциям.

В результате автомобиль стоимостью 149 тыс. грн изъят на склад таможни до решения суда о привлечении нарушителя к ответственности по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи – штраф в размере 100% стоимости транспортного средства и его конфискация.

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