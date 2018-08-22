На параде в честь Независимости продемонстрируют новейшие системы украинской артиллерии

Во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости, 24 августа в Киеве продемонстрируют последние разработки украинской артиллерии.

Об этом сообщает пресс-служба ГК «Укроборонпром».

Отмечается, что предприятиями концерна разработан ряд новейших систем для значительного повышения эффективности действия украинской артиллерии.

Так, впервые будет продемонстрирован комплекс радиолокационной разведки – украинский контрбатарейний радар 1Л220УК от запорожского НПК «Искра».

«Этот радар позволяет получать точные координаты для нанесения удара и корректировать огонь собственной артиллерии», – говорится в сообщении.

Фото: ukroboronprom.com.ua

В Укроборонпроме сообщают, что главной особенностью 1Л220УК будет его мощная радиолокационная станция с цифровой антенной решеткой, которая позволяет за десятки километров «видеть» не только снаряды и ракеты, а и минометные мины.

В концерне добавляют, что это позволяет, благодаря цифровому комплексу обработки информации, рассчитывать траектории полета снарядов и определить местонахождение неприятельской артиллерии.

Кроме того, на параде впервые продемонстрируют автоматизированный звукометричний комплекс артиллерийской разведки «Положение-2».

Отмечается, что производство этого комплекса сейчас осуществляется на ГП «Львовский государственный завод ЛОРТА».

В Укроборонпроме рассказали, что автоматизированный комплекс оснащен высокочувствительными акустическими сенсорами, которые позволяют определить позицию вражеской артиллерии и места разрывов снарядов на расстоянии в несколько десятков километров.

«Учитывая то, что «Положение-2» работает в пассивном режиме, противник не может зафиксировать его работу. Кроме того, «Положение-2» предоставляет данные для корректировки стрельбы собственной артиллерии», – сообщили в концерне.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Также там добавили, что для обработки всей информации о поле боя, которая поступает от станций типа 1Л220УК и «Положение-2», данных разведки с беспилотных летательных аппаратов и других источников, львовская ЛОРТА разработала систему «Оболонь-А».

Сообщается, что «Оболонь-А» – комплекс автоматизированного управления артиллерийскими батареей и дивизионом. Этот комплекс играет роль «руководящего центра» для артиллеристов.

Отмечается, что он способен принимать и обрабатывать данные о десятках целей и автоматически планировать огонь, распределяя цели для уничтожения.

Кроме того, благодаря скорости обработки огромного массива данных, поступающих с цифровых систем «Оболонь-А», использование специальных алгоритмов и защищенной связи – удается значительно повысить эффективность огня.

В концерне отметили, что предприятиями ГК «Укроборонпром» было разработано целую линейку изделий, которые позволяют украинским артиллеристам получить полную картину поля боя, за считанные секунды определять позиции противника и наносить точные скоординированные удары.

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