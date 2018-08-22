На оккупированном Донбассе произошел резонансный пожар

В центре оккупированного «ДНР» Донецка горела почта.

Как сообщали в сети очевидцы, горел Главпочтамт на улице Артема.

Здание на улице Артема в Донецке, в которой оккупанты расположили Главпочтамт

«Горел автовокзал, горит Главпочтамт, Донбасс-Арене приготовиться?» – писали в комментариях к сообщению пользователи сети, намекая, что в последнее время в оккупированном Донецке происходит много резонансных пожаров.

Оккупационные власти в сепаратистских СМИ факт пожара подтвердила. По данным так называемого «МЧС ДНР», в результате пожара, который произошел в подвале здания, никто из людей не пострадал, только вещи и мебель. Пожар потушили за полчаса.

О причинах пожара оккупанты ничего не сообщили.

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