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среда, 22 августа, 2018, 0:49 События
На оккупированном Донбассе произошел резонансный пожар

В центре оккупированного «ДНР» Донецка горела почта.

Как сообщали в сети очевидцы, горел Главпочтамт на улице Артема.

Здание на улице Артема в Донецке, в которой оккупанты расположили Главпочтамт

«Горел автовокзал, горит Главпочтамт, Донбасс-Арене приготовиться?» – писали в комментариях к сообщению пользователи сети, намекая, что в последнее время в оккупированном Донецке происходит много резонансных пожаров.

Оккупационные власти в сепаратистских СМИ факт пожара подтвердила. По данным так называемого «МЧС ДНР», в результате пожара, который произошел в подвале здания, никто из людей не пострадал, только вещи и мебель. Пожар потушили за полчаса.

О причинах пожара оккупанты ничего не сообщили.
ДНРпожароккупированный Донбассновости Украины
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2018-08-22 02:50 :31