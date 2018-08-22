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среда, 22 августа, 2018, 23:49 Общество
На День Независимости общественный транспорт в Киеве будет работать по измененному графику

24 августа метрополитен и наземный транспорт Киева будут работать на 2 часа дольше.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, отмечают в КГГА, в этот день с начала работы и до завершения торжественных мероприятий в центре города будет временно закрыты входы и выходы из станций метро «Майдан Незалежности» и «Крещатик» на улицу Институтскую.

«В настоящее время станция «Майдан Независимости» будет работать как пересадочный узел с линии на линию», – добавили в администрации.

В День независимости, 24 августа, на Крещатике в Киеве проведут военный парад.

 
транспортКиевДень Независимостиграфикновости Украины
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