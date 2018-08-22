Миссия МВФ во время визита в Украину обсудит вопрос цены на газ для населения

Представители миссии Международного валютного фонда во время своего визита в Украину обсудят вопрос цен на газ для населения.

Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, – «Неделя».

По его словам, создание условий для поступления инвестиций – важный приоритет и работы посольства, и украинской власти.

«Очевидно, что принятие антикоррупционного законодательства – это условие предоставления дополнительных кредитов. Мы ожидаем в сентябре миссию МВФ в Украине и рассмотрение этих вопросов», – подчеркнул Чалый.

В то же время он отметил, что вопрос предоставления очередного транша Украине от МВФ находится на завершающей стадии.

«Конечно, визит миссии МВФ – это хороший знак. Ожидаем серьезной беседы, уже на завершающей стадии. Разговор по оставшихся нюансам. Из трех сложных вопросов, которые рассматривались, два – мы решили. Третий остался. Поэтому сейчас уже речь идет о других моментах взаимодействия с МВФ. В частности, по тарифам на газ. Это сложный вопрос. Оно внутренний, это ответственность Правительства. Я думаю, что здесь нужно сейчас искать решение», – сообщил Чалый.

Посол также подчеркнул, что принятие закона о Высшем антикоррупционном суде были положительно оценены в США как выполнение второго условия предоставления транша от МВФ.

«Если говорить об антикоррупционном законодательстве, то на сегодняшний день мы все таки сделали этот шаг (принятие законопроекта о создании ВАКС – Ред.). В первую очередь, при активной роли президента Украины. Это, очевидно, было замечено в США. Вы видели позитивные заявления МВФ и государственного департамента», – добавил Чалый.

Кроме того, он объяснил, почему американцы рассматривают этот вопрос. Поскольку в МВФ предоставляют помощь на реформы в размере 420 миллионов долларов ежегодно, то в ответ хотят видеть воплощение этих реформ, подчеркивает дипломат.

«Конечно, создания условий эффективной борьбы с коррупцией – одно из направлений», – резюмировал посол.

Напомним, 13 августа постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября.

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