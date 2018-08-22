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среда, 22 августа, 2018, 14:48 Киев
Минобороны не может подсчитать, сколько стоит военный парад

Министерство обороны не выделяло дополнительных средств на проведение военного парада ко Дню независимости в центре Киева.

Об рассказал начальник отдела связей со СМИ Министерства обороны украины Александр Мотузяник, сообщает «Украинская правда».

«Этих средств никто не считал. Сколько ушло средств на горюче-смазочные материалы, на командировки военных, на их проживание, на форму. Такой информации у нас нет», – сказал он.

Спикер пояснил, что в проведении парада задействовано много структур и каждая вносит долю по собственной смете.

17 августа на заседании Кабмина утвердили распоряжение план мероприятий «за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет иных не запрещенных законодательством источников финансирования».

Министр обороны Степан Полторак ранее сообщил, что 24 августа на Майдане независимости в торжественных мероприятиях по случаю празднования 27 годовщины независимости Украины и 100-летие украинской государственности примут участие 4,5 тысячи военнослужащих.

По его словам, в параде будет задействовано 250 единиц военной техники, в том числе новые образцы вооружения.
военный парадДень Независимостиновости Украины
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2018-08-22 16:39 :36