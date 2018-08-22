МИД подписало меморандум о сотрудничестве с Русланой Лыжичко в сфере «зеленой» энергетики

Министерство иностранных дел Украины и Офис Амбассадора возобновляемой энергии Русланы Лыжичко подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере продвижения альтернативной энергетики в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Целью Меморандума является содействие развитию «зеленой» энергетики в нашей стране, привлечению иностранных инвестиций, интеграции Украины в международных проектах и использованию новейших технологий и разработок в этой сфере», – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что совместная работа МИД и Посла возобновляемой энергии Русланы Лыжичко послужит наиболее полному использованию потенциала альтернативной энергетики в Украине, расширению международного сотрудничества в сфере «зеленой» экономики.

На церемонии подписания Меморандума также присутствовал Президент организации «Energy Watch Group» Ханс-Йозеф Фелль, который сообщил о планах организации заключить с Офисом Амбассадора возобновляемой энергии аналогичный документ.

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