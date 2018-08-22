Лидер группы «Океан Эльзы» встретился с поклонниками в «Львиварне»

На этих выходных во Львове победители акции «Открой своё сердце», организованной музейно-культурным комплексом «Львиварня», встретились с лидером группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком.

В первую очередь музыкант поблагодарил организаторов вечера за возможность в уютном помещении музея встретиться с таким большим количеством своих поклонников: «С Львовской пивоварней мы сотрудничаем давно и успешно, ведь они постоянно поддерживают наши концерты. Так и этого года: «Океан Эльзы» готовит концерт в Киеве, а «Львовское» поддерживает нас. И когда мы думали над всеукраинским мероприятием накануне выступления, то решили провести его в формате встречи с поклонниками, которые были отобраны по всей Украине. Провести его во Львове в помещении «Львиварни».

Лидер группы «Океан Эльзы» встретился с поклонниками в «Львиварне»

Далее Святослав Вакарчук весело и вдохновенно говорил о родном городе, начав разговор с воспоминаний: легких, веселых и хмельных – именно таких, каковы всегда воспоминания о молодости.

«Я делаю много серьезных речей: они очень важны и я буду делать их в дальнейшем. А сегодня вечером у меня другое настроение – ностальгически-домашнее. Нечто подобное, как встреча с друзьями дома на кухне», – подчеркнул он.

«О родном городе я могу говорить часами. Он для меня, как шкатулка, в которой спрятаны самые большие драгоценности. Но, наряду с тем, здесь также много того, что ценно и важно только для меня. Львов для меня окутан дымкой воспоминаний: есть веселые и интересные, а есть и такие, как говорят: «Есть что вспомнить, но нечего внукам рассказать», – сказал Святослав Вакарчук, поблагодарив организаторов события, которые пригласили его во Львов, где, признался музыкант, в последнее время редко бывает.

Также Святослав Вакарчук ответил на вопросы победителей акции от «Львиварни», приехавших со всей Украины. Первые из них, традиционно, касались творчества и жизненных достижений:

«Достиг ли я вершины? Точно нет! Ведь после того, как человек это осознал, он просто перестает жить. Готов ли я переключиться на другую деятельность? Знаете, тому, кто познал радость от творчества, трудно достичь ее в чем-то другом. Ему трудно оставить творить и пойти заниматься чем-то другим. Это такой здоровый наркотик, который невозможно покинуть. Счастье писать музыку и творить – оно очень большое. И действительно нужно невероятный повод, чтобы принести такую огромную жертву».

Лидер группы «Океан Эльзы» встретился с поклонниками в «Львиварне»

Когда вечер перешел в размышления о смысле жизни и планах на будущее, один из присутствующих отметил, что в прошлое уходят выдающиеся моральные авторитеты, а новыми становятся люди, которые чего-то достигли и имеют позицию в жизни, как Святослав Вакарчук.

«Я неоднократно встречался с Блаженнейшим Любомиром Гузаром, часто приходил к нему за советами. И хочу сказать, что до таких людей, как Владыка мне еще далеко. Да и достичь такого уровня дано единицам. Я обычный ученик, который имел счастье встречаться с Учителем. Один из советов Владыки был таков: пусть люди делают каждый день хотя бы маленькое дело не для себя, а на общее благо. Это я запомнил на всю жизнь и очень часто советую людям. Ведь тысячи, миллионы маленьких добрых дел, как в законе диалектики Гегеля, превратят количество в качество. И мир станет лучше», – рассказал лидер группы.

И под конец встречи Вакарчук поделился еще одной мудростью, которая очень важна в его жизни и над достижением которой он постоянно работает:

«Я люблю повторять, что для счастья надо хотеть не слишком много, но и не слишком мало. Когда мало хочешь, то начинается депрессия, а когда много – то стресс. Надо найти гармонию в своих стремлениях. И это невероятно сложное искусство, которому я учусь».

Справка.

Музейно-культурный комплекс пивной истории «Львиварня» – один из самых современных музеев Украины, аналогов которому нет. Благодаря интерактивным экспонатам музея каждый его посетитель может почувствовать себя настоящим пивоваром, прикоснуться к истории пива и заглянуть в процесс пивоварения. Здесь все можно трогать, со всем можно фотографироваться, это больше чем музей. 10 экспозиционных залов, более 200 экспонатов, которые не прячутся за витринами!

Кроме того «Львиварня» – это современный арт-центр, где проходят выставки современного искусства, концерты и культурные события.

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