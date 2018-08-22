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среда, 22 августа, 2018, 18:16 Львов
Львов получил 27 млн грн субвенции на строительство спортивного комплекса на Сыхове

Исполком Львовского городского совета внес изменения в городской бюджет Львова на 2018 год и учел там субвенцию из государственного бюджета в размере 27 млн грн.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома в среду, 22 августа.

Дополнительно предлагаем включить еще дополнение о том, что городской бюджет получил субвенцию из государственного бюджета в размере 27 млн грн на строительство спортивного комплекса на Сыхове», – отметил директор департамента финансовой политики ЛГС Олег Ищук.

Как сообщалось, также сегодня исполком львовского ГОРСОВЕТА на 120 тыс. грн увеличил расходы на оплату командировок.
бюджетЛьвовстроительствоСиховновости Украины
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