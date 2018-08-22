Ленивый «Рыжик»: в Одессе появилась новая скульптура кота

В Одессе на ул. Большая Арнаутская, 39 появилась новая скульптура – кот «Рыжик».

Об этом сообщает favoriteodessa.co.

Расположился этот кот на перилах у входа в офис, свесив лапы вниз и лежа в ленивой позе. Скульптура получила название «Рыжик». Она делалась по прототипу рыжего кота, который ежедневно приходит к работникам в офис.

Фото: favoriteodessa.co

Автор скульпторы – Татьяна Штыкало. Всего на создание скульптуры автору понадобилось два месяца. На этот раз ее крепко приварили к перилам, чтобы кота не украли, как это случилось с двумя предыдущими скульптурами.

Фото: favoriteodessa.co

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