Латвия и Эстония призадумались о взыскании с России ущерба за советскую оккупацию

Латвия и Эстония рассматривают возможность выдвинуть требование к РФ о взыскании возмещения как правопреемницы СССР за советскую оккупацию.

Об этом говорится в заявлении министров юстиции обеих стран, подписанном после совместного заседания правительств Эстонии и Латвии и распространенном пресс-службой Министерства юстиции Эстонии, сообщает ERR.

Министры подчеркнули важность сохранения памяти про человеческие потери, понесенные при советской оккупации, и изучение возможностей предъявить требование о возмещении убытков к Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза.

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу ознакомил своего латвийского коллегу с юридическим исследованием возможных дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права.

Глава латвийского министерства Дзинтарс Разначс, в свою очередь, Рейнсалу ознакомил с возможными мерами, которые могут быть сделаны по этому вопросу на уровне ООН.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.