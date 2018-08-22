Кишечные бактерии способны сделать любую группу крови универсальной, – ученые

В кишечной микрофлоре обнаружены ферменты, способные удалять агглютиногены с поверхности эритроцитов, превращая кровь любой группы в универсальную первую.

Какая бы катастрофа не произошла, пострадавшим нужна кровь для переливания. Лучше всего подходит первая группа, которую можно переливать всем нуждающимся. Теперь получить ее можно из крови любой группы: у бактерий кишечной микрофлоры ученые нашли ферменты, которые «очищают» эритроциты и делают донорскую кровь универсальной.

Об этом на 256-й общенациональной встрече и выставке Американского химического общества (ACS) рассказал Стивен Витерс (Stephen Withers) из канадского Университета Британской Колумбии, пишет naked-science.

В зависимости от унаследованного набора генов, наши эритроциты могут нести на поверхности белки, соединенные со специфическими углеводами, – гликопротеины (А - и В-агглютиногены). Незнакомые гликопротеины донорской крови могут распознаваться иммунной системой, вызывая слипание эритроцитов. Несколько лет назад ученые уже показывали, что кровь любой группы можно превратить в первую, обработав ее ферментами-гидролазами, которые удаляют остатки углеводов из гликопротеинов. Это лишает эритроциты А - и В-агглютиногенов, переводя кровь в группу I.

К сожалению, до сих пор такое преобразование было недостаточно эффективным для того, чтобы можно было говорить о практическом применении. Важным шагом к этому стала новая работа Стивена Витерса и его коллег, которым удалось выделить гидролазы кишечных бактерий, действующих на порядок лучше предыдущих вариантов. Интересно, что изначально поиск велся среди ферментов комаров и пиявок, животных, способных переваривать кровь, однако решение пришло с неожиданной стороны.

Слизистая поверхность кишечника очень богата муцинами – как и агглютиногены крови, это белки, связанные с остатками углеводов (гликопротеины). Многие из находящихся здесь микробов, которые помогают нашему пищеварению, способны закрепляться на муцинах и питаться этими молекулами, что дало надежду на то, что они способны и разрушать агглютиногены эритроцитов. Не пытаясь работать с различными видами бактерий отдельно, ученые получили общую ДНК из образца кишечной микрофлоры, из которой выделяли гены и группы генов, переносили их в лабораторные штаммы E. coli и смотрели, какие из бактерий проявят нужную активность.

Изучив сотни ГМ-колоний, авторы нашли среди них те, которые оказались способны удалять агглютиногены из эритроцитов, и уже тогда определили работают в них гены и белки. Эффективность некоторых этих ферментов оказалась в 30 раз выше, чем у ранее найденного белка. Разумеется, прежде чем такие инструменты окажутся в руках медиков, должны быть многочисленные исследования и клинические испытания, однако новый шаг к превращению любой крови в универсальную прямо в больнице, когда она понадобится людям – сделан.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.