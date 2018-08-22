Кража контейнеров: Главу Одесской таможни отстранили от должности

И.о. председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан отстранил главу Одесской таможни Александра Власова от должности.

Об этом фискал заявил сегодня во время брифинга, передает РБК-Украина.

По словам Продана, вчера была озвучена информация о ситуации на Одесской таможне. Речь идет о похищении 37 контейнеров с нерастаможенным товаром на общую сумму 150 млн гривен.

По словам Продана, он отдал поручение подразделению внутренней безопасности центрального аппарата ГФС относительно проведения служебного расследования, на время которого Власов будет отстранен от должности.

«На период расследования (принято решение, – ред.) отстранить руководителя Одесской таможни от выполнения им обязанностей», – заявил и.о. председателя ГФС.

Отметим, на брифинге присутствовал и сам Власов, который обратился к Продану с просьбой отстранить его от должности на время расследования.

«У меня есть все основания утверждать о причастности к данному преступлению сотрудников Генеральной прокуратуры Украины. Я обращаюсь с заявлением в НАБУ о проведении беспристрастного расследования», – добавил Продан.

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