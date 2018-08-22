Ко Дню Независимости полиция переходит на усиленный вариант несения службы, – Сергей Князев

По случаю празднования 27-й годовщины независимости Украины в столице состоится ряд праздничных мероприятий. В частности, с сегодняшнего дня и до 26 августа будет работать выставка военной техники на Михайловской площади в Киеве. В День независимости мероприятия начнутся с 08.30 и пройдут в центральной части столицы. В этот день полиция переходит на усиленный вариант несения службы.

Об этом сказал сегодня, 22 августа, глава Нацполиции Сергей Князев, на оперативном совещании под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового. Участники совещания рассмотрели планы ведомства по обеспечению публичной безопасности и порядка в рамках проведения общегосударственного праздника, – сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сергей Князев отметил, что с сегодняшнего дня – 22 августа – органы и подразделения Национальной полиции переведены на усиленный вариант несения службы. Охрану публичного порядка и безопасности граждан в День независимости на территории Киева будут обеспечивать различные подразделения полиции.

На улицах будут работать патрульные экипажи, конная полиция, а также подразделения превентивной коммуникации – так называемая «полиция диалога». К несению службы на улицах вместе с полицейскими будут привлекать военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Глава Нацполиции сообщил, что ради безопасности участников праздничных мероприятий в столице будет частично ограничено движение автотранспорта. Однако полицейские обеспечат бесперебойную работу транспорта, а также усилят безопасность на станциях метрополитена.

«Обеспечиваем бесперебойное движение транспорта, движение населения. Усилили наряды в метро, а также в местах скопления людей, на остановках, входах – выходах из логистических центров, а также присутствие полиции охраны в торговых заведениях, местах массового пребывания граждан», – отметил Сергей Князев, добавив, что правоохранители обеспечат сопровождение транспорта, которым будут передвигаться организованные группы участников мероприятий.

Глава Нацполиции заверил граждан, что они могут чувствовать себя в безопасности, отмечая День независимости. В то же время он призвал с пониманием отнестись к работе полицейских на фильтрационных пунктах, поскольку такие мероприятия имеют целью обеспечить безопасность всех участников торжеств.

«Киевлянам и гостям могу порекомендовать чувствовать себя в безопасности, быть свободными, но не забывать, что рядом с ними тоже люди. Будьте вежливы друг к другу, а полиция будет вести себя соответственно. Фильтрационные мероприятия возле стадионов, концертных площадок – это обычная полицейская работа», – подчеркнул Сергей Князев.

Напомним, ранее заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич сообщил, что в торжествах по случаю Дня независимости примут участие около 700 тысяч граждан.

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