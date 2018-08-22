Ко Дню Независимости на Львовщине пройдет большой спортивный фестиваль бойцов АТО

В воскресенье, 26 августа, в с. Цитуля на территории пляжа Яворовского озера в честь Дня Независимости Украины состоится первый спортивный фестиваль «ActiveArmyFest-2018» для ветеранов АТО.

Об этом сообщают организаторы.

В фестивале примут участие около 100 военных. В программе – соревнования по рыбалке, лазертагу, пейнтболу, гонки на каяках, прицельной стрельбы из травматического оружия. Победители в каждой из категорий получат ценные подарки, а также памятные награды. Организаторы планируют сделать фестиваль традиционным и проводить его ежегодно.

Идея организовать такие соревнования для военных возникла ввиду стиль жизни, которые ведут много бойцов. Многие из них в свободные дни собираются небольшими компаниями вместе для активного отдыха, посещения спортзалов. Поэтому решили дать им возможность посоревноваться между собой на большом фестивале.

«Это впервые в нашей области, а, может, и в Украине состоится фестиваль такого характера. Его цель – популяризация здорового образа жизни. Например, участникам соревнования запрещено употреблять алкоголь во время фестиваля. Надеюсь, их пример поддержат и зрители. Также фестиваль – отличный повод для бойцов собраться вместе и показать, что они сильны не только физически, но и духом. Поэтому приглашаем всех в воскресенье приехать на Яворовское море, поддержать участников фестиваля, в конце – отдохнуть на природе», – отметил инициатор и один из организаторов фестиваля «ActiveArmyFest-2018», ветеран АТО, десантник Виталий Свинцицкий.

По его словам, к проведению фестиваля присоединилось немало частных структур.

Поддержку фестивалю оказали Львовский областной совет и Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников АТО.

Справка.

В 8:00 со Львова (пл. Петрушевича) будет организован выезд автобусом на место проведения фестиваля. Начало «ActiveArmyFest-2018» – в 9:00.

Приглашаются ветераны АТО для участия «ActiveАrmyFest-2018». Регистрация по телефону 063-389-21-00, п. Михаил.

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