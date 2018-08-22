Кабмин дал старт работе Государственной службы морского и речного транспорта Украины

Кабинет министров Украины в среду, 22 августа, принял решение о запуске работы Государственной службы морского и речного транспорта Украины.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, пишет tyzhden.ua.

«Морская администрация полностью готова к выполнению возложенных на нее задач. Именно поэтому, сегодня на заседании правительства одобрено решение о запуске работы Морской администрации и обеспечение ее функционирования, приведены в соответствие соответствующие нормативно-правовые акты, регламентирующие ее деятельность», – подчеркнул он.

Одновременно Лавренюк рассказал, чего ожидает от Морской администрации.

«Дмитрий Петренко (председатель Морской администрации) теперь только вперед! Общество и вся морская и речная отрасль должна видеть прозрачную деятельность Морской администрации без коррупции! Мы ожидаем положительных результатов работы, обеспечения качественного контроля, открытие Сервисных центров и еще ряда разумных инициатив, которые должны вывести Украину на должный уровень – как морскую державу и выполнение Украиной взятых на себя обязанностей государства флага, государства порта и прибрежного государства», – добавил он.

10 января 2017 года помощник министра инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что Министерство инфраструктуры начало реформу морской отрасли Украины, ключевым в этом процессе является реформирование АМПУ. По его словам, полноценная реформа предусматривала создание Морской администрации, которая возьмет на себя все задачи АМПУ.

11 апреля Кабинет министров Украины назначил Дмитрия Петренко на должность председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины.

Напомним, в Украине на продажу выставили обанкротившийся судостроительный завод.

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