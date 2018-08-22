Гриневич назвала виновных в неоприлюдненни финансовой отчетности школ

Директора школ должны нести дисциплинарное наказание за невыполнение закона «Об образовании».

Об этом в интервью «Украинская Правда.Жизнь» рассказала министр образования Лилия Гриневич, отвечая на вопрос о финансовой отчетности школ.

В прошлом году Минобрнауки рассылало письма в школы с требованием опубликовать свою финансовую отчетность до 1 декабря 2017 года. Однако, по словам министра, не все школы это сделали.

«Не все школы имеют свои сайты, несмотря на то, что по закону «Об образовании» должны их иметь.

Этот контроль возложен в первую очередь на облгосадминистрации. Они отвечают за реализацию законов на местном уровне. Мы видим по отдельным обращениям родителей, что информации нет, и жмем на местную власть, на школу, чтобы они опубликовали информацию. Очень часто школы говорят: «А мы не публикуем эту информацию, потому что она никого не интересует, никому не нужна. Родители не просят, они не хотят знать об этом. А это так много работы, это все написать». Я думаю, что директора школ должны нести дисциплинарное наказание за невыполнение закона «Об образовании», но Минобразования не может дать выговор директору школы. Это может сделать только учредитель учреждения образования, то есть орган местного самоуправления», – подчеркнула министр.

Она также напомнила, что по закону «Об образовании», школы обязаны обеспечивать на своих веб-сайтах (при их отсутствии – на веб-сайтах своих учредителей) открытый доступ к такой информации и документам:

устав учреждения образования

лицензии на осуществление образовательной деятельности

сертификаты об аккредитации образовательных программ, сертификат об институциональной аккредитации заведения высшего образования

структура и органы управления учреждения образования

кадровый состав учреждения образования в соответствии с лицензионными условиями

образовательные программы, реализуемые в учреждении образования, и перечень образовательных компонентов, предусмотренных соответствующей образовательной программой

территория обслуживания, закрепленная за учреждением его учредителем (для учреждений дошкольного и общего среднего образования)

лицензированный объем и фактическое количество лиц, обучающихся в учреждении образования

язык (языки) образовательного процесса

наличие вакантных должностей, порядок и условия проведения конкурса на их замещение (в случае его проведения)

материально-техническое обеспечение учреждения образования (согласно лицензионным условиям)

направления научной и/или творческой деятельности (для учреждений высшего образования)

наличие общежитий и мест в них, размер платы за проживание

результаты мониторинга качества образования

годовой отчет о деятельности учреждения образования

правила приема в учреждения образования

условия доступности заведения для обучения лиц с особыми образовательными потребностями

размер платы за обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации соискателей образования

перечень дополнительных образовательных и иных услуг, их стоимость, порядок предоставления и оплаты

другая информация, которая публикуется по решению учреждения образования или по требованию законодательства.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.