Госдеп США требует от России освободить Сенцова

Государственный Департамент США возобновляет требование к Российской Федерации немедленно освободить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает 101-й день.

Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном на официальном сайте Госдепа, пишет Укринформ.

«101-й день голодовки Олега Сенцова, украинского режиссера, который незаконно удерживается в отдаленной российской тюрьме. Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ухудшением его здоровья, и мы возобновляем наше требование, чтобы Россия немедленно освободила его и всех незаконно удерживаемых украинских граждан в России и на Крымском полуострове», – сказано в документе.

«Мы надеемся, что российская власть освободит Сенцова, чтобы избежать такой трагедии, за которую неминуемо будут отвечать должностные лица», – отмечают в Госдепе.

Также в заявлении повторяется призыв политзаключенного: «Время для заключенных – в том числе самого Сенцова – вернуться домой».

В госоргане напоминают, что Сенцов был арестован на оккупированной Россией территории Крыма. Ему было «присвоено» российское гражданство, а затем он был приговорен к 20 годам в тюрьме судом Российской Федерации. Сенцова обвинили в якобы намерении совершить террористические акты, однако на самом деле это циничные репрессии против его оппозиции относительно оккупации Россией Крыма.

14 мая Сенцов начал голодную акцию протеста против незаконного тюремного заключения более 60 украинских политзаключенных в России, требуя их освобождения.

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