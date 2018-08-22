Германия трудоустроила 300 тысяч беженцев

По состоянию на май 2018 года в Германии было трудоустроено 300 тысяч человек из восьми основных стран происхождения лиц, ищущих убежища.

Это на 103 тысячи больше, чем в мае 2017 года. – отмечает DW.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Федеральным агентством труда во вторник, 21 августа.

По словам руководителя Агентства Детлефа Шееле, эти показатели даже превысили заложенные прогнозы. «Все идет очень хорошо», – цитирует Шееле информагентство dpa.

Прежде всего, речь идет о трудоустройстве выходцев из Сирии, Афганистана, Эритреи, Ирака, Ирана, Нигерии, Пакистана и Сомали. 238 тысяч – то есть большинство трудоустроенных – платят взносы в различные фонды социального обеспечения, в частности пенсионного, а также медицинского страхования.

В агентстве поясняют, что эти цифры являются хорошей новостью, несмотря на то, что искатели убежища прибыли в Германию «по гуманитарным причинам, а не для того, чтобы найти работу», говорит Шееле.

По состоянию на июль было зарегистрировано 482 тысячи беженцев, которые ищут работу. В это число входят и те, кто учится на интеграционных курсах, а следовательно является занятым и не подпадает под статистику безработных. Еще более 187 тысяч беженцев в июле были зарегистрированы как безработные.

Ключевым фактором для интеграции беженцев на рынке труда остается знание немецкого языка, объяснил Шееле. При этом те, кто прибыл в Германию ребенком или подростком, имеют лучшие перспективы на рынке труда.

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