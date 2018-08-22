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среда, 22 августа, 2018, 8:15 События
Фигурант «дела Веджие Кашка» сообщил об ухудшении самочувствия, – адвокат

Крымскотатарский активист Асан Чапух, обвиняемый в «деле Веджие Кашка», не смог принять участие в заседании подконтрольного РФ Верховного суда Крыма из-за повышения артериального давления.

Об этом адвокат Чапуха Александр Лесной 21 августа рассказал в зале суда, – передает «Крым.Реалии».

«Перед началом заседания Чапух мне сообщил, что его артериальное давление подскочило до 180 на 110, и в таком состоянии он не может участвовать в судебном заседании.

Учитывая это, желательно присутствие фельдшера. Или защита просит перенести заседание», – рассказал Лесной.

Как сообщает «Крым.Реалии», суд отложил заседание на 23 августа.

Отмечается, что в суде было заявлено ходатайство защитника фигуранта Бекира Дегерменджи о переносе заседания в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам.

Фигуранты дела также выступили против своего участия в заседании по видеоконференции и ходатайствовали о доставлении в суд.

«Связь с СИЗО была неразборчивой. Один из фигурантов «дела» Руслан Трубач сообщил, что в противном случае не будет больше участвовать в процессе. Судья отклонил ходатайство», – говорится в сообщении.

«Почему все судебные заседания назначают или в праздники, или в пятницу во время пятничного намаза. Судьи с этим не считаются.

Наших мужчин очень сильно задело, что именно сегодня, в священный праздник, людям пришлось ехать под суд, вместо того, чтобы принимать у себя дома гостей», – рассказала жена Бекира Дегерменджи Алие.
Крымтерроризмкриминалроссийская оккупацияВеджие Кашкановости Украины
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2018-08-22 09:31 :58