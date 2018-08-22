Эксперт: Россия может использовать политзаключенных как разменную монету на международных переговорах

Если следующая встреча, например, американского дипломата Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова будет эффективной, сможем рассчитывать на освобождение политзаключенных. Однако сейчас на это не стоит надеяться, ведь до выборов в Украине, скорее всего ничего не изменится.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK рассказал политический эксперт Кирилл Молчанов.

«Освобождение кого-то из украинских политзаключенных, включая Сенцова, может стать лишь неким бонусом, если встреча, например, Волкера с Сурковым будет эффективной. Потому что такой момент Россия сможет использовать как разменную монету на международных переговорах», – сказал Молчанов.

Хотя, по его словам, учитывая усиление санкций со стороны США и то, что последняя встреча Волкера с Сурковым в «нормандском формате» состоялась почти два года назад, сейчас не стоит ожидать какого-то прогресса в вопросе освобождения политзаключенных.

«На сегодняшний день ситуация с переговорами сложная. Поэтому я думаю, что, к сожалению, до выборов в Украине, подобных встреч не состоится. Ведь можно сто раз говорить о санкциях, но многие из моих коллег говорили, что после 2014 года и первого пакета санкций против России, экономика РФ через год упадет. Однако прошло четыре года, а результата мы не видим», – отметил политэксперт.

К тому же, по его мнению то, что Украина надеется только на помощь Запада, – безответственная позиция.

«Надеяться, что Запад как-то будет решать наши проблемы путем давления на Россию – безответственная украинская позиция. Против Кубы санкции применяли 50 лет, но это никак не привело к изменению режима Кастро. Потому любые внешние санкции объединяют общество вокруг своего лидера и государства. Поэтому этот механизм также имеет и обратный эффект», – подчеркнул Молчанов.

Поэтому, он считает, что ужесточение санкций не даст результата для Украины и нужно искать медленные, но действенные возможности решения таких вопросов.

«Можем идти путем некоего компромисса и двигаться медленно, если это будет касаться, например, Донбасса. То есть, искать такой компромисс относительно миротворцев в Минском формате. Или же – и дальше стоять на месте, где конфликт будет напоминать Абхазию, Осетию и Нагорный Карабах. Поэтому надо решать, что для нас будет приоритетным – возвращение суверенитета с какими-то уступками или нынешний статус-кво и замораживание конфликта на долгие годы», – рассказал он.

Что касается заключенных украинцев в России, то по его мнению, можно идти путем эффективных примеров обмена пленными и применять третью переговорную силу.

«Наглядным примером было то, когда обменяли Ильми Умерова при посредничестве президента Турции Эрдогана, у которого достаточно неплохие связи с Путиным. Поэтому вполне можно привлекать контрагентов, чтобы они помогали Украине, если у нас не получается вести переговоры. Но точно не останавливаться, потому что у нас нет много поливариантностей и возможностей», – добавил Молчанов.

Напомним, прошло уже 100 дней с тех пор, как режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он начал его 14 мая 2018 года с требованием освободить всех граждан Украины, осужденных в РФ к тюремным срокам по сфабрикованным делам.





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