Экс-адвокат Трампа собирается признать вину и сотрудничать со следствием

Майкл Коэн, бывший персональный юрист Дональда Трампа, обсуждает с федеральными прокурорами возможное признание своей вины в деле об уклонении от налогов и банковских махинаций.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, близкие к этому делу.

«Майкл Коэн, 51-летний бывший юрист Дональда Трампа, еще не признал своей вины, но до конца вторника собирается согласовать с федеральной американской прокуратурой соглашение о признании, которая будет включать и его согласие на дальнейшее сотрудничество со следствием», – говорится в сообщении.

Признание Коэном своей вины в деле об уклонении от налогов будет иметь весомые последствия, учитывая близкие связи юриста с нынешним президентом США.

Как известно, ранее Коэн совершенно отрицал все обвинения в свою сторону.

Как сообщалось, в апреле ФБР провело обыск в офисе личного адвоката Трампа Майкла Коэна, изъяв документацию, связанную со скандалом вокруг связей президента с порноакторкою. Среди документов были также электронные письма, налоговые документы и записи, связанные с перечислением денег. В то же время, по сообщениям, были также деловые записи и переписки между Коэном и Трампом.

Майкл Коэн был вице-президентом Трамповой Организации перед тем, как покинул ее в мае, и личным юристом-консультантом нынешнего президента США (с 2007 года). Известным этот юрист стал благодаря своим агрессивным действиям по защите интересов Трампа.

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