Дотация для своих: Винницкая компания миллиардера Косюка получила от правительства 190 млн

ООО «Винницкая птицефабрика», входящая в структуру холдинга «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка, 15 августа получила 187 миллионов гривень бюджетных дотаций.

Соответствующая информация накануне была опубликована на веб-портале использования публичных средств Является-data, информирует «Экономическая правда».

Средства предоставлены на частичное возмещение стоимости строительства и реконструкцию животноводческих ферм и комплексов. В целом на соответствующую программу в бюджете 2018 года предусмотрено 2,3 млрд гривень.

Кроме «Винницкой птицефабрики», еще 22 млн грн получило предприятие «Аграрная компания 2004», которая принадлежит народному депутату Сергею Лабазюку (депутатская группа «Воля народа»).

В 2018 году еще одно предприятие Косюка – «Зернопродукт МХП» – так же получило дотацию из бюджета, на содержание коров молочного направления. Сумма дотации составляла 5 млн гривень.

Напомним, в 2017 году предприятия холдинга МХП получили рекордную сумму дотаций – 1,4 млрд гривень, или примерно 35% от общей суммы государственной поддержки аграрной отрасли. Вторым крупнейшим получателем дотаций стал «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка– 517 млн гривень.

После скандала с получением значительной суммы государственных средств агрохолдингами в 2018 году правительство решило изменить систему дотаций на программу поддержки животноводства. В программу, в частности, были добавлены новые формы государственной поддержки, в том числе и «частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов».

Чистая прибыль агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» 2017 года возрос в 3,3 раза по сравнению с 2016 годом – до 230 миллионов долларов.

В марте 2018 года Совет директоров агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» одобрил выплату промежуточных дивидендов акционерам в размере 0,7492 доллара за акцию, что эквивалентно примерно 80 млн долларов.

Как известно, Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП. По итогам 2017 года журнал «Фокус» оценил состояние бизнесмена в 900 млн долларов – шестое место в рейтинге самых богатых украинцев.

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