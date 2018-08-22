Депутат Петренко уверен – в следственных изоляторах страны находятся тысячи «новиковых»

Единственным достижением реформы правоохранительной системы стало то, что в ряды патрульной полиции удалось привлечь немало достойных граждан, которые сейчас как рядовые патрульные выполняют свои обязанности.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK сказал народный депутат Украины (внефракционный) Олег Петренко.

Напомним, сегодня состоялись мероприятия по чествованию памяти работников МВД, которые положили свои жизни, защищая Украину. Участие в мероприятиях, посвященных памяти погибших сотрудников органов внутренних дел, принял министр внутренних дел Арсен Аваков. Во время совместного брифинга с председателем Нацполиции Сергеем Князевым министр отказался отвечать на неудобные вопросы журналистов, отметив: «Без деталей... следующий вопрос...».

Депутат Олег Петренко предположил, что такое поведение главы министерства может быть связана с тем, что сегодня случилось событие, «которое является концентратом того, что происходит с реформой Национальной полиции».

«Сегодня прокуратура сняла обвинения с Новикова, которого подозревали том, что он облил кислотой Гандзюк. И действительно, какой тогда ажиотаж запустили медийные рупоры МВД..., а потом дело передали СБУ, и СБУ нашла других», –отметил Олег Петренко.

Нардеп отметил, что хоть Николая Новикова отпустили, однако, по его мнению, в СИЗО находятся еще тысячи таких «новиковых». Олег Петренко добавил, что единственным достижением реформы правоохранительной системы стало то, что в ряды патрульной полиции удалось привлечь немало достойных граждан, которые сейчас как рядовые патрульные выполняют свои обязанности.

С подозреваемого ранее по делу о нападении на активистку и советника Херсонского мэра Екатерину Гандзюк Николая Новикова сняли подозрение. Сегодня его освободили из следственного изолятора.

Нардеп Антон Геращенко извинился перед бывшим подозреваемым в нападении на Гандзюк.

Сегодня председатель Нацполиции Сергей Князев подтвердил, что в деле о нападении на члена Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк есть шестеро задержанных подозреваемых.

Напомним, 31 июля на Екатерину Гандзюк напали возле ее дома, неизвестный облил ее кислотой. Она получила химический ожог около 30% тела – головы, лица, рук, ног, передней части грудной клетки, ожог левого глаза.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.