Дело догхантера Святогора снова не рассмотрели: судья взял самоотвод

С десяток активистов с плакатами и громкоговорителем в настоящее время караулили под Шевченковским райсудом, ведь здесь рассматривали дело убийцы собак Алексея Святогора. Люди требуют, чтобы живодера посадили за решетку. К тому же убеждены, что расследование умышленно затягивают, ведь судья в очередной раз попросил отвод.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

«Сегодня должно было начаться первое слушание, однако судья снова взял самоотвод. К тому же Святогора посадили под домашний арест без права покидать квартиру, но все равно его замечали то тут, то там», – возмущается зоозащитник Власть Стефанова.

Среди присутствующих было и несколько представителей патриотических организаций. Говорят, что это дело для них принципиальное, ведь Святогор даже грозил активистам.

«Проблема тоже в том, как он освещает то, что делает. Он призывает людей издеваться над животными, гордится этим и считает, что делает все правильно. Я считаю, что его надо судить, как психически больного человека», – отмечает активист Павел Давидюк.

Вскоре к зданию суда подошел и сам Святогор. Собравшиеся активисты не сдерживали эмоций и скандировали «За решетку!». Уже под дверями зала заседаний Святогор взял слово.

«Я выступал на общегосударственных телеканалах, где доказывал простую мысль: дикие собаки на улицах городов быть не должны. Их надо оттуда убирать, ведь они опасны», – говорит Алексей Святогор.

В зале рассмотрели заявление судьи о самоотводе. Ни обвиняемый, ни потерпевшая сторона не возражали. При этом прокурор вообще не пришел. Самоотвод судьи удовлетворили. Уже вскоре «делом Святогора» будет заниматься новый служитель Фемиды.

Напомним, в начале лета судья Шевченковского районного суда Киева принял решение взять под стражу на два месяца догхантера Алексея Святогора. Впрочем, впоследствии Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на домашний арест. Дальше Шевченковский районный суд Киева продлил арест до 7 августа.

В итоге прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт, назвав публичные выступления и высказывания Святогора как такие, что пропагандируют культ насилия и жестокости к бездомным животным.

Марина Барва, «Первые о главном»

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