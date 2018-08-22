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среда, 22 августа, 2018, 21:18 Мир
Британия подняла свои истребители в воздух для перехвата российских Су-30 над Черным морем

Истребители Королевских воздушных сил Великобритании (RAF), дислоцированные в Румынии, были подняты для преследования обнаруженных истребителей РФ, которые приблизились к воздушному пространству НАТО над Черным морем.

Об этом сообщает Укринформ.

«Два британских истребителя «Тайфун» были подняты из Румынии для преследования обнаруженных российских истребителей, которые приблизились к воздушному пространству НАТО над Черным морем», – говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении RAF, «Тайфуны» вылетели из румынской базы близ Констанцы, чтобы перехватить два подозрительных российские самолеты Су-30 Flanker.

Ранее 13 августа истребители Eurofighter Typhoon поднялись в воздух с румынской базы через присутствие над Черным морем неподалеку от границ НАТО шести российских бомбардировщиков Су-24, которые направлялись к Крымскому полуострову.

Британские ВВС отмечают, что их операция проходила в рамках миссии НАТО по сдерживанию российской агрессии, поддержки румынских союзников и выполнения Британией обязательств в рамках НАТО.

Министр обороны Румынии Михай Фифор ранее заявлял о частоте подобных «вызовов» со стороны РФ.

 
РоссияВеликобританияистребителиЧерное мореновости мираперехват
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