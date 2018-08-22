Бойцы ВСУ похвастались трофеем, который отобрали у боевиков на Донбассе

В ответ на вражеские атаки на Луганском фронте украинские военные под носом у боевиков сняли их «флаг».

Оккупанты Донбасса под Попасной в конце прошлой недели 3,5 часа поливали украинских военных огнем из артиллерии и дважды пытались атаковать позиции ВСУ, – сообщает ICTV.

Как говорят украинские бойцы, попытки вражеских штурмов захлебнулись – военные ВСУ отогнали врага и за атаки отомстили – сняли с вражеских позиций их так называемый «флаг».

Оказалось, что украинским бойцам под Попасной противостоят российские наемники из так называемого «Всевеликого войска Донского».

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