среда, 22 августа, 2018, 8:51 События
Бойцы ВСУ похвастались трофеем, который отобрали у боевиков на Донбассе
В ответ на вражеские атаки на Луганском фронте украинские военные под носом у боевиков сняли их «флаг».
Оккупанты Донбасса под Попасной в конце прошлой недели 3,5 часа поливали украинских военных огнем из артиллерии и дважды пытались атаковать позиции ВСУ, – сообщает ICTV.
Как говорят украинские бойцы, попытки вражеских штурмов захлебнулись – военные ВСУ отогнали врага и за атаки отомстили – сняли с вражеских позиций их так называемый «флаг».
Оказалось, что украинским бойцам под Попасной противостоят российские наемники из так называемого «Всевеликого войска Донского».
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