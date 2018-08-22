Быть ближе к Богу: мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Фото: EPA-EFE

Мусульмане во всем мире отмечают один из важнейших в исламе праздников – Курбан-Байрам.

Курбан-байрам или Ид аль-Адха – главный праздник в исламе и одно из самых известных в мире.

Курбан-Байрам празднуют в течение пяти дней. Дату вычисляют от другого исламского праздника (Ураза-Байрам), который отмечается в честь окончания Рамадана. Через 70 суток после него наступает Курбан-Байрам. В григорианском календаре его дата ежегодно меняется. Таким образом, в 2018 году Курбан-Байрам начался вечером 21 августа, а завершится 25 августа. В исламских странах праздник является официальным выходным днем.

Курбан Байрам символизирует покорность воле Аллаха и любовь к нему. Считается, что празднование приближает верующего к Всевышнему, пишет telegraf.com.ua.

Праздник также знаменует собой окончание хаджа – паломничества в Мекку. Согласно учению ислама, хадж должен совершить хотя бы один раз в жизни каждый мусульманин. Если человек по уважительным причинам не может сам совершить паломничество, то он имеет право послать вместо себя другого человека, называемого «вакиль аль-хаджа», оплатив ему все необходимые расходы. При этом таким человеком может быть лишь тот, кто уже ранее совершал хадж.

В мусульманской традиции Курбаном именуется все то, что приближает человека к Богу, а ритуальное заклание животного в праздничный день – это духовное обращение к Богу.

День Арафат (посещение горы Арафат и совершение намаза – исламской молитвы, на ней) – предпраздничный день. В этот день паломники, совершающие хадж, стоят на горе Арафат.

Праздновать этот день начинают с раннего утра. На рассвете мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, но прежде желательно совершить ритуальное омовение-гусль, надеть новую и опрятную одежду, по возможности намазать себя благовониями.

После праздничной молитвы мусульмане, которые имеют возможность – совершают обряд жертвоприношения. Жертвоприношением может быть баран, верблюд или корова. Животному должно быть не менее полугода, оно должно быть здоровым и не иметь никаких недостатков.

Желательно использовать треть мяса для угощения своей семьи, треть подарить беднякам из числа соседей и родственников, а треть раздать в качестве милостыни тем, кто просит об этом.

Близким друзьям и родственникам в дни праздника стараются сделать подарки. В последующие после праздника дни обычно наносят визиты родным и близким знакомым, так как посещение в дни праздника жертвоприношения считается благословенным и желательным.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил мусульман страны с их самым важным праздником.

«Искренне поздравляю вас с Курбан-Байрамом – самым знаменательным исламским праздником, который вдохновляет творить добро, быть жертвенными и милосердными. В украинском обществе высоко ценится вклад мусульманской общины в общественно-политическую жизнь нашего государства, его активная патриотическая позиция в борьбе за суверенитет Украины», – говорится в поздравлении, обнародованном на сайте президента Украины.

По словам П.Порошенко, украинцы вместе с мусульманами защищают «наш общий дом от врага» и «объединяют усилия» ради воплощения заветной мечты – жить в демократической и процветающей европейской стране.

В Украине сегодня во всех мечетях проходят праздничные молитвы. Празднование продлится три-четыре дня. В Киеве, в мечети «Ар-Рахма» 21 августа собрались более трех тысяч мусульман. Верующим раздавали мясо, угощали сладостями, проводилась ярмарка.

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