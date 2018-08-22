Банки отказываются выдавать кредиты военнослужащим, – Диана Макарова

Ветеранам нужна реальная помощь, чтобы догнать упущенные возможности за все те годы, которые они провели на войне.

На этом подчеркнула волонтер Диана Макарова в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Никто толком не понимает, каким должно быть Министерство ветеранов, и какие задачи оно должно выполнять. Сейчас проходит Форум волонтеров и ветеранов, и как оказалось, большинство волонтеров о нем не знают.

Люди постепенно, только через Фейсбук, узнают, что в Киеве происходит что-то подобное. Следовательно, складывается впечатление, что это мероприятие нужно власти только для отчета. И поэтому есть опасения, что и Министерство ветеранов может быть таким же карманным, только для галочки», – предположила Диана Макарова.

Волонтер отметила, что главный тезис этого форума – социализация ветеранов. Впрочем, по ее мнению, это совершенно неправильный подход к людям, которые возвращаются с войны.

«Разве ветераны дикие звери или же преступники, которые просидели много лет в тюрьме, что их нужно социализировать? Следовательно, обществу массово навязывается мнение, что все те, кто возвращаются с фронта, являются убийцами.

Но я уже 4,5 года нахожусь среди военных, и за это время сколько всего научилась именно у военных – это и выдержки, дисциплины и самодисциплины», – подчеркнула Макарова.

Следовательно, акцент нужно делать именно на адаптации военного к мирной жизни, а не на его социализации.

«Мы знаем, что ветерану, который возвращается с фронта, очень трудно. Прежде всего, таким людям крайне нужна работа, ведь тогда исчезнет все негативное – и плохие сны, и желание суицида, поскольку уже будет перспектива на будущее.

Так же у ветеранов должна быть возможность получить качественное обучение или же доступные кредиты на свое дело или на покупку жилья. Поэтому этим людям нужна помощь, чтобы догнать упущенные возможности за все те годы, которые они провели на войне. Зато сейчас прослеживается такая тенденция, когда банки вообще не хотят давать кредиты военнослужащим», – констатировала Диана Макарова.

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