Антиправительственный митинг в Бухаресте назвали попыткой переворота

Лидер правящей в Румынии коалиции во главе с Социал-демократической партией, председатель Нижней палаты парламента – Камеры депутатов – Ливиу Драгня назвал многотысячный антиправительственный митинг диаспоры в Бухаресте попыткой государственного переворота.

Об этом сообщает Укринформ.

«Я увидел только неудачную попытку государственного переворота. Те, кто забрасывали полицейских камнями и другими предметами не стояли в первых рядах митингующих. Их цель состояла в том, чтобы заставить людей пойти на штурм здания правительства. Так организованно действуют лишь представители незаконных вооруженных формирований. Повторюсь, – это была попытка государственного переворота», – заявил Драгня.

Глава Камеры депутатов обвинил президента Клауса Йоханниса в том, что, несмотря на агрессивное поведение части митингующих, он не поддержал представителей правоохранительных структур – жандармов и полицейских, которые охраняли общественный порядок, а стал на сторону манифестантов, оправдывая насилие во время акции протеста.

Как сообщил Укринформ, в пятницу, 10 августа, в Бухаресте прошли массовые антиправительственные манифестации, в которых приняли участие более 110 тысяч человек. Во время столкновений между манифестантами и полицией пострадали более 440 человек, в том числе и представители сил правопорядка.

В румынскую прокуратуру поступило 351 жалоба от пострадавших во время митингов.

Двумя днями ранее в одной из больниц города Александрия уезда Телеорман скончался один из участников акций протеста в румынской столице. Правоохранительные органы уезда займутся расследованием причин смерти мужчины, чтобы выяснить, связана ли его смерть с участием в протестах, во время которых применялся слезоточивый газ.

Как сообщила министр внутренних дел Румынии Кармен Дан, расследованием правомерности действий полицейских во время акций протеста в Бухаресте займется Военная прокуратура.

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