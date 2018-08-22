Антикоррупционное бюро расследует незадекларированное имущество на 770 млн

Из 72 уголовных производств про недостоверные сведения в декларациях каждое второе касается недекларирование активов судьями или народными депутатами.

Такие данные обнародованы в отчете о деятельности НАБУ за 1 полугодие 2018 года, передает «Украинская правда».

Общая сумма незадекларированных активов, что НАБУ расследует, составляет 769,4 млн гривен.

В частности, о подозрении за декларирование недостоверной информации по состоянию на 30 июня 2018 года, сообщили двум лицам.

В НАБУ отмечают: в отношении еще пятерых чиновников дела направили в суд.

В бюро указывают, что среди обвиняемых – судьи и председатель Государственной аудиторской службы.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что на скорость расследования дел влияет то, что третьи лица, на которых нередко оформляют имущество декларанты, почти никогда не идут на сотрудничество со следствием.

Детективы также ограничены в применении инструментов для сбора информации. В НАБУ до сих пор нет полного доступа к реестру е-деклараций.

На расследование влияет сотрудничество с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

Так, по информации НАБУ, с 39 запросов, направленных в НАЗК о проведении полной проверки в отношении лица-декларанта, ответы получили всего на 8.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.