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среда, 22 августа, 2018, 8:07 События
Аброськин: Вдова убитого на Сумщине экс-депутата сбежала в Россию

Вдова бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука, которого убили 2 августа, сбежала в Россию с дочкой. Вместе с ней также выехал в РФ бывший водитель депутата.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Мы получили достоверную информацию о том, что разыскиваемые безвестно пропавшие вдова и дочь, а также водитель, убитого 2 августа бывшего руководителя Сумского отделения «Либерально-демократической партии» Анатолия Жука, находятся в РФ», – сообщил Аброськин.

По данным полиции, женщина была задержана пограничниками России во время незаконного пересечения границы в районе села Елизаветовка Курской области.

«Не понятно при каких обстоятельствах, но вдова и бывший водитель попросили в РФ политического убежища», – отметил Аброськин.

Он отметил, что вдова экс-депутата, которая во время убийства находилась рядом с ним, после убийства мужа отказывалась сотрудничать с полицией, ссылаясь на свое больное состояние».

«Однако такое «плохое самочувствие» не помешало ей ночью перейти границу», – подчеркнул заместитель главы Нацполиции.

Ранее полиция заявляла, что к убийству экс-депутата Анатолия Жука может быть причастна его жена.
РоссиякриминалВячеслав АброськинCумыновости Украин
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2018-08-22 09:32 :01